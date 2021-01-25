Тарифные протесты: митингующие перекроют важную трассу под Одессой

В Одесской области в понедельник, 25 января, будут в очередной раз митинговать против высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители.

Митинг пройдет в Сухом Лимане.

“Местные жители собрались провести акцию протеста «Мы против тарифного геноцида» и перекрыть движение через село сразу в 2-х местах: возле сухолиманской церкви и возле кафе “Шеш Беш”. Пикет пройдет с 12:00 до 16:00. Поэтому лучше не выбирать это время для поездки через Сухой Лиман”, – сообщает в Фейсбуке “Південна Медіа Мережа”.

Напомним, что акцию протеста проведут и моряки, они хотят перекрыть трассу “Одесса-Киев”.