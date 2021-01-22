Моряки хотят перекрыть движение на трассе Одесса-Киев

Моряки из нескольких городов Украины утроят акцию протеста против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта.

Мирные протестные акции пройду в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове, сообщает организатор – «Украинское объединение моряков» (Ukrainian Seafarers Union).

Акцию также поддержали работники портофлотов, которые также недовольны ситуацией в сфере и дипломирования и заявляют о массовых увольнениях.

Протест планируется на 25 января, моряки, в частности, хотят перекрыть движение на трассе Одесса-Киев.

Ранее “Одесская жизнь” подробно разбиралась в проблемах моряков. Читайте об этом: Три главные проблемы: чего хотят от правительства одесские моряки?

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