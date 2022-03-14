Есть угроза высадки вражеского десанта на одесское побережье, – глава военной администрации

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко предупредил о возможной угрозе высадки морского десанта у берегов Одессы.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении к жителям Одессы и области на своем Телеграм-канале.
«Сегодня в области все спокойно. Сейчас есть угроза высадки морского десанта на нашем побережье»,
– сообщил Марченко.
В то же время он отметил, что наши военнослужащие готовы к такому повороту событий, и «все, что увидит враг – это дно Черного моря».
Фото: скриншот с видео