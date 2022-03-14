Военный март по-одесски: невероятные «картинки» одесских улиц (фоторепортаж)

Сейчас у нас у всех совершенно иной отсчет – времени, событий, собственных переживаний… Иным стало все – и лица людей, и «лица» одесских улиц. Это все Одесса? Да, это все – Одесса военного марта 2022 года.

Это новейшая наша с вами история, с новейшими ее «картинками», большинство которых еще год показались бы невероятными. между тем, это наша реальность.

И, пожалуй, не надо больше никаких слов… Уже хотя бы потому, что каждое фото нашей подборки гораздо лучше расскажет о сегодняшних улицах Одессы.

Фото автора, а также Зои Казанжи, Вячеслава Тенякова, Юлии Захарченко, Телеграм-каналов Сергея Братчука и Алексея Гончаренко