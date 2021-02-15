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Свитолина выбыла из Australian Open-2021

Свитолина выбыла из Australian Open-2021

Первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open-2021 и выбыла из турнира.

Она проиграла американке Джессике Пегуле (№61 в мировом рейтинге).

«Для меня это не был хороший день, я допускала слишком много ошибок. Тяжело выбрать одну причину, почему так было. Думаю, что это было сочетание разных факторов. Пегула также сыграла довольно хорошо, мне было тяжело найти ритм. Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до того я играла очень здорово, а сегодня по ощущениям был такой день, когда ничего не складывалось в мою пользу. Я не смогла это перебороть», – рассказала о поединке Свитолина.

Напомним, что Свитолина собралась на Олимпиаду в Токио.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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