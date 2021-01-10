Свитолина намерена выступить на Олимпиаде в Токио

“Олимпийские игры, очевидно, имеют большое значение для Украины и для Восточной Европы – это что-то грандиозное. Вот почему я очень хочу хорошо подготовиться и быть конкурентной там. Я с нетерпением жду Игр и надеюсь, что они пройдут в этом году”, – рассказала теннисистка порталу TENNIS.com.

Еще 24 марта 2020 года Международный Олимпийский комитет официально перенес Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, Свитолина 9 января на турнире в ОАЭ обыграла россиянку.