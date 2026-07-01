Ключевые моменты:

Море у берегов Одессы прогрелось до +21…+22 °C.

Вода освежающая, идеальный контраст с раскаленным городским воздухом.

Из-за сильного солнца заходить в воду лучше до 11:00 или после 16:00.

Температура морской воды 1 июля: стоит ли идти на пляж в Одессе

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 июля температура морской воды в Одессе будет держаться на уровне +21…+22 °C.

До «парного молока», которое обычно бывает в августе, еще далеко, но для спасения от июльского зноя — это идеальный баланс. При такой температуре пара минут легкого озноба при заплыве быстро сменяется приятной прохладой.

Правда, синоптики предупреждают: на побережье солнце будет беспощадным. Из-за риска перегрева и экстремальной пожарной опасности в регионе, спасатели просят не злоупотреблять полуденным загаром. Самое лучшее время для водных процедур — раннее утро, пока море максимально чистое, а солнце еще ласковое.

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