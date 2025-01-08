Новости Одессы и Одесской области

Света не будет до вечера: адреса отключений в Одессе на 8 января

Света не будет до вечера: адреса отключений в Одессе на 8 января

В среду, 8 января 2025 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

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Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-49/2,
  • Лигинская, 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-195,
  • Тимирязева, 34,
  • Чикаленко Е., 81-87,
  • Дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

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Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Иоганна Гена, 1-20,
  • Базарная, 92, 100,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Б. Арнаутская, 80-111,
  • Малишевского, 9-55,
  • Еврейская, 36-58,
  • И. Прибика, 30-49,
  • Квиткова, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ковальская, 19-59,
  • Кордонная, 25-74в,
  • Косяченко А., 1-54 /2,
  • Киры Муратовой (Л.Толстого), 17, 19,
  • М. Арнаутская, 90-113,
  • М. Лысенко, 1а-23а,
  • Нежинская, 64-72,
  • Новосельского, 84-110,
  • Платанова, 1-126,
  • Преображенская, 27-82,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Караванского, 27-39,
  • С.Рихтера, 33-109,
  • Сельская, 29-44,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспольская, 1-12,
  • Троицкая, 45-60,
  • Туристская, 7а-15,
  • Успенская, 60-105,
  • пл. В. Холодной, 1, 3,
  • пл. Соборная, 1,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Бузьковий, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • Ольги Благовидовой, 7-37а,
  • переулок Нечипуренко, 12,
  • переулок Ничипоренко, 4-14,
  • переулок Ониловой, 3-14,
  • переулок Покровский, 3, 5,
  • переулок Успенский, 3/5-23,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • просп. Укр.Героев, 3-27,
  • ск. Старобазарный, 3, 7.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • Ак. Панкратовой, 1-61,
  • Бадаева, 81, 83, 90а,
  • Высокая, 1-20,
  • В.Хавкина, 9а, 41-Д,
  • Ген. Гудовича, 9-39,
  • Геологическая, 9, 9а, 23б,
  • Дорожная, 1-22,
  • Жевахова, 5,
  • Котляревского, 1- 23,
  • Круговая, 1-58,
  • Лиманная, 12-105,
  • Летняя, 23-41,
  • Неждановой, 30в-129,
  • Шполянская (Никитина), 74-119,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Панкратовой, 17-45,
  • Проф. Коровицкого, 115-151,
  • Светлая, 1-14,
  • С. Ядова, 58,
  • Степная, 1-31,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 1-72,
  • Хуторская, 15-105в,
  • Ч. Казачества, 100-118,
  • пер. 1-й Пересыпьский, 8-14,
  • пер. 1-й Соляной, 23-47,
  • пер. 2-й Локомотивный, 3, 4,
  • пер. 3-й Железнодорожный, 1-3,
  • пер. 5-й Соляной, 5-17,
  • пер. 6-й Соляной,
  • пер. Л. Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18а-43а,
  • пер. Пролетарский, 1-15,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • спуск 2-й Пересипьский, 1-23.

 

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