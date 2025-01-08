Света не будет до вечера: адреса отключений в Одессе на 8 января

В среду, 8 января 2025 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-49/2,
- Лигинская, 1-33,
- Писарева, 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Тимирязева, 34,
- Чикаленко Е., 81-87,
- Дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3.
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Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Иоганна Гена, 1-20,
- Базарная, 92, 100,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Б. Арнаутская, 80-111,
- Малишевского, 9-55,
- Еврейская, 36-58,
- И. Прибика, 30-49,
- Квиткова, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Ковальская, 19-59,
- Кордонная, 25-74в,
- Косяченко А., 1-54 /2,
- Киры Муратовой (Л.Толстого), 17, 19,
- М. Арнаутская, 90-113,
- М. Лысенко, 1а-23а,
- Нежинская, 64-72,
- Новосельского, 84-110,
- Платанова, 1-126,
- Преображенская, 27-82,
- Радостная, 114, 116,
- С. Караванского, 27-39,
- С.Рихтера, 33-109,
- Сельская, 29-44,
- Спиридоновская, 12-21,
- Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспольская, 1-12,
- Троицкая, 45-60,
- Туристская, 7а-15,
- Успенская, 60-105,
- пл. В. Холодной, 1, 3,
- пл. Соборная, 1,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Бузьковий, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Ольги Благовидовой, 7-37а,
- переулок Нечипуренко, 12,
- переулок Ничипоренко, 4-14,
- переулок Ониловой, 3-14,
- переулок Покровский, 3, 5,
- переулок Успенский, 3/5-23,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- просп. Укр.Героев, 3-27,
- ск. Старобазарный, 3, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- Ак. Панкратовой, 1-61,
- Бадаева, 81, 83, 90а,
- Высокая, 1-20,
- В.Хавкина, 9а, 41-Д,
- Ген. Гудовича, 9-39,
- Геологическая, 9, 9а, 23б,
- Дорожная, 1-22,
- Жевахова, 5,
- Котляревского, 1- 23,
- Круговая, 1-58,
- Лиманная, 12-105,
- Летняя, 23-41,
- Неждановой, 30в-129,
- Шполянская (Никитина), 74-119,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Панкратовой, 17-45,
- Проф. Коровицкого, 115-151,
- Светлая, 1-14,
- С. Ядова, 58,
- Степная, 1-31,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 1-72,
- Хуторская, 15-105в,
- Ч. Казачества, 100-118,
- пер. 1-й Пересыпьский, 8-14,
- пер. 1-й Соляной, 23-47,
- пер. 2-й Локомотивный, 3, 4,
- пер. 3-й Железнодорожный, 1-3,
- пер. 5-й Соляной, 5-17,
- пер. 6-й Соляной,
- пер. Л. Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18а-43а,
- пер. Пролетарский, 1-15,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Цементный, 1-17,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- спуск 2-й Пересипьский, 1-23.