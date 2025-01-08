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Світла не буде до вечора: адреси відключень в Одесі на 8 січня

Світла не буде до вечора: адреси відключень в Одесі на 8 січня

У середу, 8 січня 2025 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

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Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-49/2,
  • Лігінська, 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Тімірязєва, 34,
  • Чикаленка Є., 81-87,
  • Дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

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Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Іоганна Гена, 1-20,
  • Базарна, 92, 100,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутська, 80-111,
  • Малішевського, 9-55,
  • Єврейська, 36-58,
  • Й. Прибіка, 30-49,
  • Квіткова,1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ковальська, 19-59,
  • Кордонна, 25-74в,
  • Косяченка О.,1-54/2,
  • Кіри Муратової ( Л.Толстого), 17, 19,
  • М. Арнаутська, 90-113,
  • М. Лисенка, 1а-23а,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Новосельського, 84-110,
  • Платанова, 1-126,
  • Преображенська, 27-82,
  • Радісна, 114, 116,
  • С. Караванського, 27-39,
  • С.Ріхтера, 33-109,
  • Сільська, 29-44,
  • Спиридонівська, 12-21,
  • Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспольська, 1-12,
  • Троїцька, 45-60,
  • Туристська, 7а-15,
  • Успенська, 60-105,
  • пл. В. Холодної, 1, 3,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Ольги Благовидової, 7-37а,
  • пров. Нечипуренка, 12,
  • пров. Ничипоренка, 4-14,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • пров. Покровський, 3, 5,
  • пров. Успенський, 3/5- 23,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • просп. Укр.Героїв, 3-27,
  • ск. Старобазарний, 3, 7.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00-20:00:

  • Ак. Панкратової, 1-61,
  • Бадаєва, 81, 83, 90а,
  • Висока, 1-20,
  • В.Хавкіна, 9а, 41-Д,
  • Ген. Гудовича, 9-39,
  • Геологічна, 9, 9а, 23б,
  • Дорожня, 1-22,
  • Жевахова, 5,
  • Котляревського, 1- 23,
  • Кругова, 1-58,
  • Лиманна, 12-105,
  • Літня, 23-41,
  • Нежданової, 30в-129,
  • Шполянська (Нікітіна), 74-119,
  • Озерна, 26-66, О
  • сіння, 1-12,
  • Панкратової, 17-45,
  • Проф. Коровицького, 115-151,
  • Світла, 1-14,
  • С. Ядова, 58,
  • Степова, 1-31,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна,1-72,
  • Хуторська, 15-105в,
  • Ч. Козацтва, 100-118,
  • пров. 1-й Пересипьський, 8-14,
  • пров. 1-й Соляний, 23-47,
  • пров. 2-й Локомотивний, 3, 4,
  • пров. 3-й Залізничний, 1-3,
  • пров. 5-й Соляний, 5-17,
  • пров. 6-й Соляний,
  • пров. Л. Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а,
  • пров. Пролетарський, 1-15,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • узвіз 2-й Пересипьский, 1-23.
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