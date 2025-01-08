Світла не буде до вечора: адреси відключень в Одесі на 8 січня

У середу, 8 січня 2025 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-49/2,
- Лігінська, 1-33,
- Писарева, 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-195,
- Тімірязєва, 34,
- Чикаленка Є., 81-87,
- Дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
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Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Іоганна Гена, 1-20,
- Базарна, 92, 100,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутська, 80-111,
- Малішевського, 9-55,
- Єврейська, 36-58,
- Й. Прибіка, 30-49,
- Квіткова,1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Ковальська, 19-59,
- Кордонна, 25-74в,
- Косяченка О.,1-54/2,
- Кіри Муратової ( Л.Толстого), 17, 19,
- М. Арнаутська, 90-113,
- М. Лисенка, 1а-23а,
- Ніжинська, 64-72,
- Новосельського, 84-110,
- Платанова, 1-126,
- Преображенська, 27-82,
- Радісна, 114, 116,
- С. Караванського, 27-39,
- С.Ріхтера, 33-109,
- Сільська, 29-44,
- Спиридонівська, 12-21,
- Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспольська, 1-12,
- Троїцька, 45-60,
- Туристська, 7а-15,
- Успенська, 60-105,
- пл. В. Холодної, 1, 3,
- пл. Соборна, 1,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Ольги Благовидової, 7-37а,
- пров. Нечипуренка, 12,
- пров. Ничипоренка, 4-14,
- пров. Онілової, 3-14,
- пров. Покровський, 3, 5,
- пров. Успенський, 3/5- 23,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- просп. Укр.Героїв, 3-27,
- ск. Старобазарний, 3, 7.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00-20:00:
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Бадаєва, 81, 83, 90а,
- Висока, 1-20,
- В.Хавкіна, 9а, 41-Д,
- Ген. Гудовича, 9-39,
- Геологічна, 9, 9а, 23б,
- Дорожня, 1-22,
- Жевахова, 5,
- Котляревського, 1- 23,
- Кругова, 1-58,
- Лиманна, 12-105,
- Літня, 23-41,
- Нежданової, 30в-129,
- Шполянська (Нікітіна), 74-119,
- Озерна, 26-66, О
- сіння, 1-12,
- Панкратової, 17-45,
- Проф. Коровицького, 115-151,
- Світла, 1-14,
- С. Ядова, 58,
- Степова, 1-31,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна,1-72,
- Хуторська, 15-105в,
- Ч. Козацтва, 100-118,
- пров. 1-й Пересипьський, 8-14,
- пров. 1-й Соляний, 23-47,
- пров. 2-й Локомотивний, 3, 4,
- пров. 3-й Залізничний, 1-3,
- пров. 5-й Соляний, 5-17,
- пров. 6-й Соляний,
- пров. Л. Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- пров. Пролетарський, 1-15,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Цементний, 1-17,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- узвіз 2-й Пересипьский, 1-23.