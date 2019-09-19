Свадебный бум: десятки влюбленных расписались 19 сентября в Одессе

О необычном свадебном марафоне рассказали в областном филиале Главного территориального управления юстиции.
Как отметили там, многие одесситы выбрали сегодняшнюю дату 19.09. 2019 г., так как считают ее счастливой.
В целом в брак вступило 76 пар. А стартовал свадебный марафон в Малиновском районном ЗАГСе.
– Марафон любви: «Давай сделаем эту осень особой …» начался, – заявили в управлении юстиции. – Пусть это красивое число принесет гармонию, радость и счастье молодым семьям!
Фото: Facebook Главного теруправления юстиции в Одесской области
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