Свадьба в Лефортовском СИЗО: одесситка вышла замуж за пленного моряка

Одесситка Татьяна Шевченко и находящийся в российском плену украинский моряк Виктор Беспальченко сегодня вступили в брак – церемония прошла прямо на территории СИЗО «Лефортово» в Москве.

Молодая пара ещё зимой заявила российской стороне о намерении заключить брак, однако только сейчас им было дано разрешение, – сообщает ТСН.

Татьяну доставила к «месту бракосочетания» посольская машина, однако на церемонии разрешили присутствовать только адвокату. Тем не менее, невеста была, как и положено в белом платье, жениху она привезла из Одессы торжественный костюм, и – как положено – золотые обручальные кольца.

Напомним, что 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге рассмотрел иск Украины об освобождении моряков, плененных флотом РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Всех их отправили в следственный изолятор в Москву.

Суд обязал Россию освободить 24 пленных украинских моряка и вернуть захваченные корабли. Срок на выполнение предписаний был определен до 25 июня.

Фото: скрин с сюжета ТСН