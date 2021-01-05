Суицид на Марсельской: в Одессе молодой мужчина вышел в окно на 10-м этаже

Сегодня днем, 5 января, в Одессе покончил с собой молодой человек – он выпрыгнул из окна многоэтажки на улице Марсельской.

«Этот человек не жил в этом доме, он приехал сюда на машине, бросил ее среди дороги, забежал в парадную, когда заходила какая-то девушка, через три минуты уже лежал», – описывает произошедшее Телеграм-канал «Одесса INFO».

Позже личность погибшего установили – им оказался 26-летний житель Лиманского района.

По данным областного управления Нацполиции, труп возле многоэтажки обнаружила сегодня днем местная жительница. Предварительно, мужчина выпрыгнул из окна подъезда между 9-м и 10-м этажами.

Обстоятельства инцидента расследуют в Суворовском отделе полиции. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2020 года в Одессе трагически погиб 20-летний парень – он выпал из окна 12-этажного дома.

А в конце декабря в Одессе на поселке Котовского из окна многоэтажки выпал 9-летний мальчик.

Фото: kh.vrorode.ua