Суицид или убийство: 20-летний одессит выпал из окна 12-этажки

В Одессе трагически погиб 20-летний парень – он выпал из окна 12-этажного дома.

По сообщению управления Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня утром, 21 ноября, на улице Пестеля. В полицию обратились друзья погибшего, у которых он был в гостях.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Тело направили на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции «Одесса-Восточная» получил удар электротоком 17-летний парень. Он забрался на крышу вагона электрички, пытаясь сделать селфи.

Фото: kh.vgorode.ua