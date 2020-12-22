Трагедия на Котовского в Одессе: ребенок выпал с 5-го этажа (видео)

В Одессе на поселке Котовского из окна одной из многоэтажек на улице Красной выпал ребенок.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа на карниз первого. Его заметил один из жильцов дома.

Чтобы достать мальчика, находящегося на самом краю карниза, понадобилась помощь сотрудников охранного агентства «СОБ». Охранники выбрались на карниз и достали ребенка в очень тяжелом состоянии.

На место вызвали полицию и скорую помощь. Мальчика доставили в реанимацию с внутренним кровотечением.

Причина падения пока неизвестна. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, он остается в реанимации под строгим наблюдением врачей.

По данным областного управления полиции, инцидент произошел в отсутствие родителей мальчика. Мать ребенка пояснила правоохранителям, что весь день была в поисках работы, а ее муж сейчас на заработках за границей.

Между тем, очевидцы рассказали, что в момент падения ребенка его мать была пьяна. Женщину доставили в отделение полиции в неадекватном состоянии.

По факту произошедшего следователи начали производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в июле этого года в Одессе трагически погиб полуторагодовалый ребенок, выпав из окна квартиры на шестом этаже.

А в ноябре из окна 12-этажного дома на улице Пестеля выпал 20-летний одессит. Парень погиб на месте.