Судьба стекляшки на улице Преображенской в Одессе определена?

«Одесская жизнь» рассказывала, как быстро стали покидать стекляшку на Преображенской (она же — галерея «Цветочный пассаж») торгующие здесь цветами и подарками одесситы.

Получили спешно предписание — и убрались.

Позже мы сообщали, что «Цветочный пассаж» был чуть ли не весь обклеен объявлениями на тему «где кого искать, кто куда переехал». После этого знаменитая стекляшка несколько месяцев стояла себе закрытая и, кажется, всеми позабытая.

Но вот в соцсетях одесситы стали задаваться вопросом: что происходит вокруг «Цветочной галереи»? А происходит вот что: ее стали спешным порядком огораживать, появилось ограждение (пока без покрытия) и для прохода пешеходов. Что за «знак»? Понятный знак: то ли будут сносить, и на этом место возводить что-то новое, то ли то, что уже есть, то есть, саму стекляшку оборудовать под новые товары.

Все дело в том, что на этом месте ограда уже как бы есть, пусть пока не в полной мере, а вот щита с объявлением «шо здесь будет» — нет.

Пока одесситы, как обычно, разделились на две группы. Одни утверждают, что «это уродство давно пора убрать», другие, наоборот, считают, что «было очень даже ничего и удобно».

Ситуацию с будущим этого оживленного места прояснила депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова на своей Facebook-странице: «Мне задают вопрос, как депутату данного округа, относительно Цветочной галереи на Преображенской. По данным Управления Архитектуры, выдано разрешение на установку забора. Собственник заявляет, что будут заменены стеклопакеты. Никаких изменений геометрии не будет. Речь идет о производстве ремонтных работ».

Между тем, в одесских СМИ активно обсуждается информация о том, что здесь появится очередной супермаркет «ТаврияВ».

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