fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Судьба стекляшки на улице Преображенской в Одессе определена?

Судьба стекляшки на улице Преображенской в Одессе определена?

«Одесская жизнь» рассказывала, как быстро стали покидать стекляшку на Преображенской (она же — галерея «Цветочный пассаж») торгующие здесь цветами и подарками одесситы.

Получили спешно предписание — и убрались.

Позже мы сообщали, что «Цветочный пассаж» был чуть ли не весь обклеен объявлениями на тему «где кого искать, кто куда переехал». После этого знаменитая стекляшка несколько месяцев стояла себе закрытая и, кажется, всеми позабытая.

Но вот в соцсетях одесситы стали задаваться вопросом: что происходит вокруг «Цветочной галереи»? А происходит вот что: ее стали спешным порядком огораживать, появилось ограждение (пока без покрытия) и для прохода пешеходов. Что за «знак»? Понятный знак: то ли будут сносить, и на этом место возводить что-то новое, то ли то, что уже есть, то есть, саму стекляшку оборудовать под новые товары.

Экс-галерею обнесли забором

Экс-галерею обнесли забором

Все дело в том, что на этом месте ограда уже как бы есть, пусть пока не в полной мере, а вот щита с объявлением «шо здесь будет» — нет.

Пока одесситы, как обычно, разделились на две группы. Одни утверждают, что «это уродство давно пора убрать», другие, наоборот, считают, что «было очень даже ничего и удобно».

Ситуацию с будущим этого оживленного места прояснила депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова на своей Facebook-странице: «Мне задают вопрос, как депутату данного округа, относительно Цветочной галереи на Преображенской. По данным Управления Архитектуры, выдано разрешение на установку забора. Собственник заявляет, что будут заменены стеклопакеты. Никаких изменений геометрии не будет. Речь идет о производстве ремонтных работ».

Собственник здания говорит, что изменений геометрии не предвидится

Собственник здания говорит, что изменений геометрии не предвидится

Между тем, в одесских СМИ активно обсуждается информация о том, что здесь появится очередной супермаркет «ТаврияВ».

Часть одесситов сожалеет о закрытии цветочной галереи

Часть одесситов сожалеет о закрытии цветочной галереи

Фото автора 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария КотоваПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить