fbpx

Новости Одессы и Одесской области

«Шото здесь будет»: одесская реклама — на марше

«Шото здесь будет»: одесская реклама — на марше

Одесские рекламные перлы набирают обороты. В самом деле, ну скучно же это — просто вывесить объявление «о чем-то с чем-то». Да и наш народ такое не станет читать.Ну, а как сообщить пооригинальнее о том, что «здеся» скоро появится новый магазин (или кафешка, или какие-нибудь очередные услуги)?
На ул. Преображенской, к примеру, этот вопрос решили исключительно по-одесски. Судя по надписям на витринах, здесь (кстати, напротив входа в Горсад) скоро появится новая торговая точка. Люди интересуются, какая же именно. И вот тут рекламщики подходят к решению вопроса кардинально.
С одной стороны, надо сохранить интригу, с другой — все же привлечь внимание. Как это делается? Как видите на фото — сообщается, что «шото здесь будет», на другой витрине добавляется: «здесь тоже шото будет, но не то, а это». Ну и все эти «сообщения» надо еще приукрасить чисто одесским «таки да», которое обозначает множество понятий и служит ответом чуть ли не на все вопросы.
А чтобы у одесситов совсем поднялось настроение и желание таки узнать, «шо же все-таки здесь будет?», добавить на третьей витрине и тоже огромными буквами: «А пока можете сделать селфи».
Все! Рекламная задача решена: одесситов уже завлекли всеми этими загадочно-прикольными информашками. И интрига закручена, и чисто одесские «мансы» задействованы, и теперь остается только дождаться момента, чтобы таки-да узнать, что ж это за «шото здесь будет»?

Ну, а как сообщить пооригинальнее о том, что «здеся» скоро появится новый магазин (или кафешка, или какие-нибудь очередные услуги)?

На ул. Преображенской, к примеру, этот вопрос решили исключительно по-одесски. Судя по надписям на витринах, здесь (кстати, напротив входа в Горсад) скоро появится новая торговая точка. Люди интересуются, какая же именно. И вот тут рекламщики подходят к решению вопроса кардинально.

Рекламщики придумали оригинальную фишку, чтобы заманить клиентов

Рекламщики придумали оригинальную фишку, чтобы заманить клиентов

С одной стороны, надо сохранить интригу, с другой — все же привлечь внимание. Как это делается? Как видите на фото — сообщается, что «шото здесь будет», на другой витрине добавляется: «здесь тоже шото будет, но не то, а это». Ну и все эти «сообщения» надо еще приукрасить чисто одесским «таки-да», которое обозначает множество понятий и служит ответом чуть ли не на все вопросы.

Интрига здесь - на каждом шагу

Интрига здесь – на каждом шагу

А чтобы у одесситов совсем поднялось настроение и желание таки узнать, «шо же все-таки здесь будет?», добавить на третьей витрине и тоже огромными буквами: «А пока можете сделать селфи».

Пока любителям интриг и тайн предлагают сфотографироваться на фоне загадочной вывески

Пока любителям интриг и тайн предлагают сфотографироваться на фоне загадочной вывески

Все! Рекламная задача решена: одесситов уже завлекли всеми этими загадочно-прикольными информашками. И интрига закручена, и чисто одесские «мансы» задействованы, и теперь остается только дождаться момента, чтобы таки-да узнать, что ж это за «шото здесь будет».

Пиарщики покреативили на славу, да еще и про одесские "штучки" не забыли

Пиарщики покреативили на славу, да еще и про одесские “штучки” не забыли

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария Котова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить