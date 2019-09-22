«Шото здесь будет»: одесская реклама — на марше

Одесские рекламные перлы набирают обороты. В самом деле, ну скучно же это — просто вывесить объявление «о чем-то с чем-то». Да и наш народ такое не станет читать.Ну, а как сообщить пооригинальнее о том, что «здеся» скоро появится новый магазин (или кафешка, или какие-нибудь очередные услуги)?

На ул. Преображенской, к примеру, этот вопрос решили исключительно по-одесски. Судя по надписям на витринах, здесь (кстати, напротив входа в Горсад) скоро появится новая торговая точка. Люди интересуются, какая же именно. И вот тут рекламщики подходят к решению вопроса кардинально.

С одной стороны, надо сохранить интригу, с другой — все же привлечь внимание. Как это делается? Как видите на фото — сообщается, что «шото здесь будет», на другой витрине добавляется: «здесь тоже шото будет, но не то, а это». Ну и все эти «сообщения» надо еще приукрасить чисто одесским «таки да», которое обозначает множество понятий и служит ответом чуть ли не на все вопросы.

А чтобы у одесситов совсем поднялось настроение и желание таки узнать, «шо же все-таки здесь будет?», добавить на третьей витрине и тоже огромными буквами: «А пока можете сделать селфи».

Все! Рекламная задача решена: одесситов уже завлекли всеми этими загадочно-прикольными информашками. И интрига закручена, и чисто одесские «мансы» задействованы, и теперь остается только дождаться момента, чтобы таки-да узнать, что ж это за «шото здесь будет»?

Ну, а как сообщить пооригинальнее о том, что «здеся» скоро появится новый магазин (или кафешка, или какие-нибудь очередные услуги)?

На ул. Преображенской, к примеру, этот вопрос решили исключительно по-одесски. Судя по надписям на витринах, здесь (кстати, напротив входа в Горсад) скоро появится новая торговая точка. Люди интересуются, какая же именно. И вот тут рекламщики подходят к решению вопроса кардинально.

С одной стороны, надо сохранить интригу, с другой — все же привлечь внимание. Как это делается? Как видите на фото — сообщается, что «шото здесь будет», на другой витрине добавляется: «здесь тоже шото будет, но не то, а это». Ну и все эти «сообщения» надо еще приукрасить чисто одесским «таки-да», которое обозначает множество понятий и служит ответом чуть ли не на все вопросы.

А чтобы у одесситов совсем поднялось настроение и желание таки узнать, «шо же все-таки здесь будет?», добавить на третьей витрине и тоже огромными буквами: «А пока можете сделать селфи».

Все! Рекламная задача решена: одесситов уже завлекли всеми этими загадочно-прикольными информашками. И интрига закручена, и чисто одесские «мансы» задействованы, и теперь остается только дождаться момента, чтобы таки-да узнать, что ж это за «шото здесь будет».

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