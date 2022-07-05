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Суд вынес приговоры парочке, прилюдно занимавшейся сексом на пляже

Суд вынес приговоры парочке, прилюдно занимавшейся сексом на пляже

Мужчину и женщину признали виновными в групповом хулиганстве. Первого суд приговорил к полутора годам лишения свободы, вторую – к одному году. Правда, обоим фигурантам наказание заменили на год испытательного срока.

Такие приговоры вынес судья Киевского районного суда Одессы Вадим Иванчук.

Виновными были признаны гражданин Беларуси и украинка, проживающая в Киеве. Они публично занимались сексом в пляжном комплексе Public Beach Club на 12-й станции Большого Фонтана.

В частности, в материалах дела говорится, что обвиняемый, действуя группой лиц совместно с обвиняемой, совершил грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, совмещенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали.

22 июня оба фигуранта резонансного дела заключили с прокуратурой соглашение о признании вины, попросив строго их не наказывать, и в итоге отделались условным сроком.

Напомним, ранее спикер областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что нарушителей общественного порядка одарили повестками в военкомат и они уже проходят медкомиссию.

Впоследствии, однако, выяснилось, что мужчина — иностранный гражданин, а женщина не является военнообязанной.

секс на пляже

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в пляжном клубе, расположенном возле Трассы здоровья, парочка отдыхающих занялась сексом на глазах сотен прохожих.

Инцидент прокомментировали в управлении Нацполиции в Одесской области. Мужчина оказался иностранцем, а девушка – жительница другой области Украины.

Для парочки, устроившей секс на пляже, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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