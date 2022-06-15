Для парочки, устроившей секс на пляже, суд избрал меру пресечения

Пока идет досудовое расследование, мужчине и женщине, которые предавались плотским утехам в общественном месте, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Женщине назначена более мягкая мера пресечения в виде «ночного» домашнего ареста с 20.00 до 6.00 часов. Мужчине придется находиться в своем жилище безвылазно – ему назначили домашний арест круглосуточно.

Напомним, что в пляжном клубе, расположенном возле Трассы здоровья, парочка отдыхающих занялась сексом на глазах сотен прохожих. Людей возмутила не столько откровенность действий мужчины и женщины, сколько то, что утехам на публике они предались во время войны.

Инцидент прокомментировали в управлении Нацполиции в Одесской области. Мужчина оказался иностранцем, а девушка – жительница другой области Украины.

В полиции инкриминируют содеянное ими как хулиганство.

Девушка с мужчиной в общественном месте в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, соединенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности,

— заявили тогда в полиции