Суд решил выпустить Стерненко из тюрьмы

Апелляционный суд Одессы решил выпустить из-под стражи экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко, осужденного на семь лет и три месяца лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

Также из-под стражи выпустили и Руслана Демчука, которого судили по одному делу

“Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта”, – написал Стерненко на своей странице в Facebook.

Заседание суда, в котором рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Стерненко, проходило сегодня, 9 апреля.

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы вынес приговор Сергею Стерненко и его подельнику Руслану Демчуку. Суд признал их виновными в совершении преступлений по статье 187 (разбой) и статье 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

А 19 марта одесский Приморский суд отклонил ходатайство адвокатов Стерненко и оставил его под стражей.

Также суд продолжил слушание по делу Стерненко об убийстве им человека в мае 2018 года.

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