Суд признал Летний театр в Одессе памятником архитектуры

Как сообщает «Судебная власть Украины», накануне коллегия судей 5ААС рассмотрела апелляционную жалобу департамента культуры Одесской облгосадминистрации (ОГА) на решение Одесского окружного административного суда по иску строительной фирмы «Солинг», владеющей зданиями Летнего театра.

Ранее компания «Солинг» просила признать противоправными действия управления культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА, признавшей Летний театр, расположенный по ул. Преображенской, 24 в Одессе, частью Городского сада по ул. Дерибасовской и памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

В августе 2018 года Одесский окружной административный суд частично удовлетворил требования компании «Солинг» и признал Летний театр отдельным от Городского сада. В свою очередь Одесская ОГА подала на апелляцию.

Вчера, 23 сентября, коллегия судей 5ААС удовлетворила апелляционную жалобу департамента культуры Одесской ОГА и включила территорию одесского Летнего театра в границы памятника архитектуры. Таким образом, Летний театр не подлежит застройке. В качестве третьих лиц на суде выступили одесская общественная организация «Зеленый лист» и Министерство культуры Украины.

Напомним, в 2017 году компания «Солинг» получила разрешение на строительство на территории Летнего театра. На этом месте она собиралась построить 8-этажное здание. Однако прокуратура потребовала отменить решение, поскольку этот участок находится в зоне исторических памятников в центре Одессы.

В конце 2017 года одесситы провели акцию протеста против застройки в Летнем театре, начались столкновения и противостояния. При этом Минкульт Украины признал Летний театр частью территории Горсада.

Позже застройщик начал благоустраивать территорию Летнего театра.

Фото: Мария Котова

Ранее «Одесская жизнь» писала о новом облике Летнего театра, а также о его новой и новейшей истории.