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Новости Одессы и Одесской области

Суд по «Делу «Краяна»: полиция опять проверяет сообщение о минировании

Суд по «Делу «Краяна»: полиция опять проверяет сообщение о минировании

В заседании Малиновского районного суда объявлен перерыв из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

В настоящее время в помещении суда идет проверка, собравшихся на заседание попросили выйти. После проверки заседание суда должно возобновиться.

Приговор будут зачитывать около 25 часов. На это понадобится не менее 4 дней. Таким образом, окончательного оглашения решения суда не стоит ожидать ранее понедельника, 8 июля.

Напомним, что городского голову Геннадия Труханова и ряд других высокопоставленных чиновников обвиняют в присвоении средств горбюджета на 92 млн. грн. при покупке зданий бывшего завода “Краян” под размещение “новой мэрии”.
Антикоррупционные органы усмотрели в этом случае преступную схему по завладению средствами. Судебное рассмотрение тянется с прошлого года.

Прокуроры потребовали для мэра Одессы Геннадия Труханова приговора по ч.5 ст. 191 Уголовного Кодекса – в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие должностей в госструктурах и органах местного самоуправления. Для вице-мэра Павла Вугельмана — 11 лет, для ещё нескольких чиновников мэрии и других сообщников, проходящих по этому делу — от 7 до 10 лет.

26 июня в заседании суда уже объявляли перерыв из-за сообщения о минировании.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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