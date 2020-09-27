Суд отказал в отмене регистрации Труханова кандидатом в мэры Одессы

Иск в суд подавал другой кандидат в мэры – Михаил Кузаконь.

Он требовал отменить регистрацию, поскольку у Труханова якобы есть российское гражданство, но он это не указал в автобиографии.

В связи с этим суд указал, что законом не определено, что ответственность за достоверность и точность сведений в представленных документах заключается в отмене регистрации кандидата. Также суд считает необоснованным довод Кузаконя о том, что Труханов в отношении Украины является иностранцем. Об этом сказано на странице суда в Фейсбук.

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