Вопреки судебному запрету: в Одессе возобновили стройку на месте детсада (фото, видео)

На проспекте Академика Глушко, 17-а в Одессе кипит стройка, там возводят высотку.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Строительство развернули на месте здания бывшего детского сада.

Участок оградили, пригнали строительную технику, заливают фундамент.

И это несмотря на то, что строить там запретили решением Киевского районного суда.

Местные жители стройкой недовольны. Еще больше их беспокоит то, что в их домах стала с перебоями течь из-под кранов вода.

Одесситы считают, что виной всему строители, которые врезают трубы в их водопровод для будущего новостроя.

В свою очередь, в “Инфокводоканале” говорят, что их работники проложили в обход коммуникации, а стройку к водоснабжению не подключали.

Фото, видео: 7kanal.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!