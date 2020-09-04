Строительство садика и приостановление полетов: коротко о вчерашних новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Ryanair приостановит полеты по более чем 70% маршрутов из Украины, в частности из Одессы.
- Хозяйственный суд Одесской области рассмотрит обращение Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения о закрытии компании «Интертелеком» в связи с ее банкротством. Первое заседание по делу запланировано на 10 сентября.
- В Одесской области создадут новую базу военных катеров. В Южном будут базироваться патрульные катера типа Island, которые США передали Украине.
- Строительство детского садика в Крыжановке вскоре окончится.