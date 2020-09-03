Будівництво дитячого садочка у Крижанівці на фінальній стадії (відео)

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДЕ Максим Куций.

– Будівництво дитячого садочку у Крижанівці вийшло на фінальну стадію робіт! Зараз на території закладу будівельники проводять фасадні роботи та працюють над благоустроєм території. Окрім того, розпочалися роботи з влаштуванням покрівлі та встановлення вуличного освітлення. Після закінчення всіх робіт оновлений дошкільний заклад зможе прийняти близько 120 дітей Крижанівки —частини Фонтанської об’єднаної громади, де проживає багато молодих сімей, – зазначив Куций.

Будівництво дитячого садочку у Крижанівці вийшло на фінальну стадію робіт!Зараз на території закладу будівельники… Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 3. September 2020

Нагадаємо, у липні у садочку проводився монтаж систем опалення та вентиляції.

Фото архівне