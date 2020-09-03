В Одесской области создадут новую базу военных катеров

В Южном Одесской области будут базироваться патрульные катера типа Island, которые США передали Украине.

Об этом во время выступления перед курсантами института военно-морских сил сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, пишет “Думская”

По его словам, строительство необходимой инфраструктуры начнется в самое ближайшее время.

Сейчас в составе ВМС находится два “американских” катера — «Славянск» и «Старобельск». В 2020-2021 году США собираются передать нашей стране еще три катера.