Ryanair приостановит полеты из Одессы

Ryanair приостановит полеты по более чем 70% маршрутов из Украины.

Произойдет это во второй половине сентября, сообщает avianews.com, ссылаясь на анализ системы бронирования авиаперевозчика.

Лоукостер временно прекратит полеты по 11 маршрутам из Киева, 7 маршрутам из Одессы, 3 маршрутам из Львова и 2 направлениям из Харькова.

В частности, приостановят полеты пассажирских бортов по маршрутам:

Одесса-Берлин

Одесса-Будапешт

Одесса-Болонья

Одесса-Бергамо

Одесса-Рим

Одесса-Гданьск

Одесса-Катовице.

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