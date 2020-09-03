Ryanair приостановит полеты из Одессы

Ryanair приостановит полеты по более чем 70% маршрутов из Украины.
Произойдет это во второй половине сентября, сообщает avianews.com, ссылаясь на анализ системы бронирования авиаперевозчика.
Лоукостер временно прекратит полеты по 11 маршрутам из Киева, 7 маршрутам из Одессы, 3 маршрутам из Львова и 2 направлениям из Харькова.
В частности, приостановят полеты пассажирских бортов по маршрутам:
- Одесса-Берлин
- Одесса-Будапешт
- Одесса-Болонья
- Одесса-Бергамо
- Одесса-Рим
- Одесса-Гданьск
- Одесса-Катовице.
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