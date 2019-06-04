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Новости Одессы и Одесской области

Строительство отеля на 10 ст. Б. Фонтана приостановлено

Строительство отеля на 10 ст. Б. Фонтана приостановлено

В связи со строительством 8-этажного отеля застройщик прихватил тротуар и часть проезжей части.

На проезжей части расположился забор, ограждающий стройку. Во время аппаратного совещания 3 июня вице-мэр Анатолий Орловский дал распоряжение городской ГАСК и управлению архитектуры проверить законность такого расположения забора.

Нначальник управления градостроительства и архитектуры Михаил Шайденко сообщил, что уже организована выездная комиссия на данный объект:

– По результатам выполнен акт, вручен протокол и издано предписание на устранение обнаруженных нарушений. Данный вопрос держим на контроле.

Впервые этот вопрос поднялся на аппаратном совещании еще 6 мая. Отель начали строить вместо одноэтажного здания и почты.10 ст б фонтана

Фото: Думская

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Сергей
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Сергей

Охреневшие мудаки, отхватили часть дороги да и еще такой кусок что капец. А что так можно было что ли?

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30 минут назад

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