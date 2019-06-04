Строительство отеля на 10 ст. Б. Фонтана приостановлено

В связи со строительством 8-этажного отеля застройщик прихватил тротуар и часть проезжей части.

На проезжей части расположился забор, ограждающий стройку. Во время аппаратного совещания 3 июня вице-мэр Анатолий Орловский дал распоряжение городской ГАСК и управлению архитектуры проверить законность такого расположения забора.

Нначальник управления градостроительства и архитектуры Михаил Шайденко сообщил, что уже организована выездная комиссия на данный объект:

– По результатам выполнен акт, вручен протокол и издано предписание на устранение обнаруженных нарушений. Данный вопрос держим на контроле.

Впервые этот вопрос поднялся на аппаратном совещании еще 6 мая. Отель начали строить вместо одноэтажного здания и почты.

Фото: Думская