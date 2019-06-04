Строительство отеля на 10 ст. Б. Фонтана приостановлено

В связи со строительством 8-этажного отеля застройщик прихватил тротуар и часть проезжей части.
На проезжей части расположился забор, ограждающий стройку. Во время аппаратного совещания 3 июня вице-мэр Анатолий Орловский дал распоряжение городской ГАСК и управлению архитектуры проверить законность такого расположения забора.
Нначальник управления градостроительства и архитектуры Михаил Шайденко сообщил, что уже организована выездная комиссия на данный объект:
– По результатам выполнен акт, вручен протокол и издано предписание на устранение обнаруженных нарушений. Данный вопрос держим на контроле.
Впервые этот вопрос поднялся на аппаратном совещании еще 6 мая. Отель начали строить вместо одноэтажного здания и почты.
Фото: Думская1 комментарий
Охреневшие мудаки, отхватили часть дороги да и еще такой кусок что капец. А что так можно было что ли?