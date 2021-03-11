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Ремонт дорог в одесской области: какие трассы хотят отремонтировать в 2021 году?

Ремонт дорог в одесской области: какие трассы хотят отремонтировать в 2021 году?

В Службе автодорог в Одесской области поделились планами на 2021 год и рассказали, какие трассы хотят отремонтировать в этом году.
Об этом сообщается на странице облавтодора в Facebook.

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Дорожники напоминают, что в текущем году Кабмин выделил Одесской области 1 274 млрд грн на дороги общего пользования государственного значения.

В частности, объектами строительства должны стать:

  • мостовой переход через Сухой лиман на автомобильной дороге М-27 Одесса – Черноморск;
  • трасса М-28 Одесса – Южный (Подъезд к Одесскому морскому порту);
  • Т-16-44 КПП «Лесное» – КПП «Малоярославец Первый» по новому направлению в обход территории Республики Молдова.

Кроме того капитальный ремонт предстоит таким объектам:

  • мосту через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, км 445;
  • Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши / М-15 / км 37 +000 – км 42 + 000;
  • Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, км 51 + 400 – км 75 + 750;
  • Т-16-44 КПП «Лесное» – КПП «Малоярославец Первый», км 14 + 000 – км 15 + 500;
  • Т-16-44 КПП «Лесное» – КПП «Малоярославец Первый», км 25 + 200 – км 26 + 200;
  • Т-16-44 КПП «Лесное» – КПП «Малоярославец Первый», км 34 +300 – км 36 + 300;
  • Т-16-44 КПП «Лесное» – КПП «Малоярославец Первый», км 40 + 105 – км 41 + 105.

Текущий средний ремонт ожидает следующие дороги:

  • Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка / М-16 / км 266 + 264 – км 281 + 029;
  • Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка / М-16 / км 281 + 029 – км 299 + 000;
  • Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка / М-16 / км 319 + 302 – км 330 + 991;
  • Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка / М-16 / км 330 + 991 – км 344 + 305;
  • Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка / М-16 / км 369 + 802 – км 378 + 505;
  • Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, км 38 + 000 – км 48+ 510 (отдельными участками);
  • Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз, км 10 + 000 – км 39 + 500;
  • Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз, км 39 + 500 – км 45 + 900;
  • Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз, км 45 + 900 – км 75 + 900;
  • Т-16-10 / Н-33 / Приморское – Желтый Яр – Татарбунары подъезд к г. Сергеевка на участке км 0 +000 – км 12 + 931;
  • Т-16-15 КПП «Великоплоское» – Новопетровка – Цебриково – Знаменка – Березовка, км 0 +000 – км 14 + 000;
  • Т-16-15 КПП «Великоплоское» – Новопетровка – Цебриково – Знаменка – Березовка, км 14 + 000 – км 27 + 000;
  • Т-16-15 КПП «Великоплоское» – Новопетровка – Цебриково – Знаменка – Березовка, км 27 + 000 – км 38 + 000;
  • Т-16-15 КПП «Великоплоское» – Новопетровка – Цебриково – Знаменка – Березовка, км 42 + 100 – км 48 + 784;
  • Т-16-18 / Р-33 / Раздельная – Еремеевка / М-05 / км 0 + 000 – км 7 796;
  • Т-16-25 КПП «Кучурган» – Беляевка – Маяки – Овидиополь, км 12 + 272 – км 52 + 312;
  • Т-16-25 КПП «Кучурган» – Беляевка – Маяки – Овидиополь, км 55 + 117- км 84 + 274;
  • Т-16-27 КПП «Серпневое» – Тарутино – Арциз – Сарата на участке км 0 +000 – км 21 +310;
  • Т-16-27 КПП «Серпневое» – Тарутино – Арциз – Сарата на участке км 61 + 650 – км 70 + 414;
  • Т-16-27 КПП «Серпневое» – Тарутино – Арциз – Сарата на участке км 70 + 414 – км 81 + 370;
  • Т-16-32 КПП «Новые – Трояны» – Кубей, км 0 +000 – км 12 + 138;
  • Т-16-32 КПП «Новые – Трояны» – Кубей, км 12 + 138 – км 22 + 980;
  • Т-16-44 КПП «Лесное» – КПП «Малоярославец Первый» на участках:
  • км 13 + 160 – км 14 + 000;
  • км 15 + 500 – км 25 + 200;
  • км 26 + 200 – км 34 + 300;
  • км 36 + 300 – км 40 + 105;
  • км 41 + 105 – км 59 + 893.
  • Т-16-47 / Н-33 / Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка / М-27 / км 0 + 000 – км 16 + 800.

🚜Які дороги заплановано відремонтувати у 2021 році на Одещині?

➡️Постановою Кабінету Міністрі України №122 від 17…

Опубликовано Служба автомобільних доріг в Одеській області Вторник, 9 марта 2021 г.

 

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Фото: Телеграм-канал MOKAN_Zнає!

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