Столетнее дерево и День памяти защитников Украины: коротко о вчерашних новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Как в Одессе отметили День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины?
- Одесская столетняя софора прекрасно себя чувствует и получила паспорт.
- В Одесской области из ста браконьерских ловушек освободили почти 700 крабов.
- В последнюю субботу августа в Украине отмечают День дальнобойщика. О своем нелегком труде, связанных с ним непростых ситуациях нашим читателям рассказал дальнобойщик Виктор Николаевич Касько.