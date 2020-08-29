Одесская столетняя софора прекрасно себя чувствует и получила паспорт

Подумать только: сколько всего видело-перевидело это почтенное дерево! Одесской софоре японской — 100 лет!

Как сообщает Екатерина Бакова, — инициатор проекта электронной карты деревьев, о которой «Одесская жизнь» рассказывала в марте этого года, — дерево растет на углу улиц Осипова и Малой Арнаутской.

— Сегодня инвентаризировали 100-летнего красавца, 3,5 метра в обхвате. Какие же красивые есть деревья у нас в городе! Как много они видели на своем веку! Хочется беречь и ценить, — сообщает Екатерина.

Столетняя софора уже получила свой паспорт. Информацию о ней, как и других деревьях Одессы, можно теперь получить на «Открытой карте деревьев» — онлайн-платформе для размещения информации о зеленых зонах города.

Напомним, ресурс содержит данные об общей площади, занятой объектами зеленого хозяйства, количестве деревьев и кустарников по видам насаждений, породам, возрасту, диаметру, стоимости объектов благоустройства в целом и его отдельных участков. Кроме того, карта поможет выявлять вредителей и болезни, которыми поражены зеленые насаждения.

Зарегистрировавшись на сайте, любой пользователь через персональный кабинет сможет загрузить фото того или иного дерева, куста, указать его адрес и данные о состоянии.

Фото: Екатерина Бакова