На Одещині зі ста браконьєрських пасток визволили майже 700 крабів

Про це повідомила пресслужба Одеського загону морської охорони ДПСУ.

Екіпаж катера Морської охорони «Балаклава» виявив поблизу острова Джарилгач 100 ятерів для вилову крабів. Так звані краболовки є забороненими знаряддями лову членистоногих в даному районі.

З браконьєрських пасток прикордонники визволили та відпустили у природне середовище майже 700 кам’яних крабів.

Виявлені знаряддя незаконного промислу охоронці морських рубежів облікували як безхазяйне майно та вилучили для подальшої передачі за компетенцією до ДФС.

Орієнтовно, розмір запобігання нанесення шкоди державі склав понад 2,2 млн. гривень.

Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до організації та здійснення даної протиправної діяльності.

Нагадуємо, що діяння з вилову крабів, види яких належать до червонокнижних, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.

Фото: пресслужба