Новости Одессы и Одесской области

В Одесі вшанували пам’ять загиблих захисників України

В Одесі вшанували пам’ять загиблих захисників України

Сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

В Одесі цей день відзначили загальнонаціональною хвилиною мовчання на вшанування пам’яті захисників України, які загинули.

Також сьогодні о 10:00 у сквері Героїв Небесної Сотні (просп. Шевченка, 4) відбулася церемонія покладання вінків і квітів до меморіального каменя, закладеного на місці спорудження Меморіалу воїнам Одеси та області, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції.

– Сьогодні національна пам’ять нашого народу береже історії про героїзм не тільки наших предків на довгому й складному шляху до здобуття Україною незалежності. А й сучасників. Мабуть, нині в Україні немає жодної сім’ї, якої б не торкнувся біль втрати від війни, що шостий рік триває на сході нашої країни. Для когось це тато, мама, син, донька, брат, сестра, племінник, племінниця, товариш, сусід, яких ми ще вчора бачили, з якими спілкувалися, обговорювали плани на майбутнє, і яких сьогодні вже не стало, – зазначив голова ОДА.

Фото: Максим Куций

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