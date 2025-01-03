Стоит ли сегодня брать лекарства от давления: прогноз магнитных бурь на 3 января

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 3 января, ожидается снижение уровня солнечной активности до К-индекса 2 – магнитосфера Земли будет в норме.
Магнитная буря — это природное явление, когда на Солнце происходят большие взрывы (солнечные вспышки), которые выбрасывают огромные потоки энергии и заряженных частиц в космос. Этот поток, который называется солнечным ветром, движется к Земле.
Когда эти частицы сталкиваются с магнитным полем Земли (которое мы называем магнитосферой), происходит нарушение — магнитная буря. Это может вызвать определенные изменения на Земле, например, влиять на здоровье людей или даже нарушать работу спутников и навигационных систем.
Предварительно, слабые магнитные бури ожидаются 6, 11 и 12 января, но они не достигнут высоких уровней. Также с 16 по 18 января возможна слабая магнитная. Остальные дни будут спокойными.
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Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Как подготовиться к магнитным бурям
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов. Пейте достаточно воды.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.