Чи варто сьогодні брати ліки від тиску: прогноз магнітних бур на 3 січня

Магнітна буря – це природне явище, коли на Сонці відбуваються великі вибухи (сонячні спалахи), які викидають величезні потоки енергії та заряджених частинок у космос. Цей потік, який називається сонячним вітром, рухається до Землі.

Коли ці частинки стикаються з магнітним полем Землі (яке ми називаємо магнітосферою), відбувається порушення – магнітна буря. Це може спричинити певні зміни на Землі, наприклад, впливати на здоров’я людей або навіть порушувати роботу супутників і навігаційних систем.

Попередньо, слабкі магнітні бурі очікуються 6, 11 і 12 січня, але вони не досягнуть високих рівнів. Також з 16 по 18 січня можлива слабка магнітна. Решта днів будуть спокійними.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Як підготуватися до магнітних бурь

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів. Пийте достатньо води.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав’яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.