Аниме фест и спектакль для взрослых: топ-5 событий в Одессе 3 — 5 января

Впрочем мы нашли кое-что интересное и для взрослых. Думаем, вам будет хорошо завернуться в блюзовые ритмы или сходить на спектакль 16+. Так что не упустите возможности получить новый опыт или узнать что-то новое, а «Одесская жизнь» весь следующий год будет помогать вам в этом.

3 января, 19:00. Новогодний блюзовый Джем. More Music Club

Уютный зимний вечер в небольшом музыкальном клубе. Теплый блюз как мотив щемящей ностальгии, грустного воспоминания, трепетного чувства, воспоминания, которое осторожно добываешь из тайников памяти.

Блюз как настроение — зимнее, в ритме снежинок на оконном стекле, в тихострунных звуках снегопада. Мягкий блюз как лирический ответ печальному сердцу: все будет хорошо…

5 января, 16:00. Остров Сокровищ. Театр юного зрителя

Уже в первые минуты зрители перенесутся на отдаленные Карибские острова, где бушуют настоящие страсти. Ведь иначе и быть не может, когда в центре событий оказывается легендарный капитан «Черной Жемчужины», искатель опасных приключений Джек Воробей.

Как у всех пиратов, у него есть враги. И это — капитан Барбосса, которому однажды удалось лишить Джека корабля. Барбосса нападает на Порт Рояль, похитив при этом дочь местного губернатора — красавицу Элизабет. В нее влюблен парень Уилл Тернер, который больше всего стремится освободить возлюбленную. Для этого он объединяется с Джеком Воробьем, который тоже не против вернуть свой корабль и поквитаться с Барбоссой.

Впереди — невероятные приключения. Поэтому приходите, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь много и искренне смеяться и сопереживать любимым героям.

5 января, 15:00. Зимний Аниме фест. Одесская филармония.

Приготовьтесь к ярким эмоциям! Anime&K-Pop Fest — фестиваль для поклонников аниме и k-pop! Если ты увлечен поп-культурами Азии — этот ивент точно для тебя!

Ты сможешь пообщаться с единомышленниками, прекрасно провести время со своими старыми друзьями и найти новых, сфотографироваться с косплеерами и любимыми персонажами в нашей фото-зоне, послушать крутые песни в живом исполнении, посмотреть на классные выступления местных участников, поиграть в интересные игры и конкурсы, приобрести кучу мерча в твою коллекцию на ярмарке!

Специальный гость прямиком из Токио — японский гитарист Sana Takizawa.



5 января, 18:00. Спектакль «Мужики по вызову». Театр юного зрителя.

Организаторы предупреждают, этот спектакль только для взрослых. Если Вам скучно и одиноко обращайтесь в контору «Горячий Шоколад», там вы сможете окунуться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг воплощая все ваши тайные желания.

Но никогда не знаешь куда заведет тебя случай. Герои, попадая в невероятно смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и незабываемые впечатления!

5 января, 12:00. Детский квест «Гринч и похищенная картина». Одесский Национальный художественный музей

В Одесском Художественном случилось нечто необычное! Гринч, известный своей нелюбовью к праздникам, решил испортить Рождество и похитил одну из уникальных картин музея. Но его план не сработал — он быстро понял, что потерял рождественский дух и решил все исправить.

Вот только есть одна проблема: Гринч сам не помнит, где спрятал части картины. Теперь ему нужна ваша помощь! Поможете ли вы Гринчу спасти праздник?

