Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.
Проекта строительства теплоэлектроцентрали в Одессе на RDF-топливе обсудили в ходе совместной встрече с представителями южнокорейской корпорации POSCO E&C — одного из мировых лидеров в сфере инфраструктурного строительства.
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Отмечается, что украинская и корейская стороны уже начала подготовку Концептуального документа проекта (PCP), который в соответствии с процедурами должен быть официально передан правительством Украины.
Мощность новой ТЭЦ составит 12 МВт электроэнергии и 40 МВт тепловой энергии.
В Одессе уже выделен земельный участок площадью 4 гектара, определено ответственное коммунальное предприятие, подведены все необходимые инженерные сети, в частности газопровод, а также согласована схема теплоснабжения с Министерством развития громад и территорий Украины.
Общая стоимость проекта оценивается в 106 миллионов долларов США (примерно 3,9 млрд грн по текущему курсу), а срок окупаемости — 6,5 лет.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области планируют строительство мусороперерабатывающего завода