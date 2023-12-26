Новости Одессы и Одесской области

Дело Стерненко об убийстве закрыто: подробности

Дело Стерненко об убийстве закрыто: подробности

Приморский районный суд Одессы закрыл уголовное дело в отношении Сергея Стерненко, которого обвиняли в убийстве. Защита доказала, что обвиняемый имел право на самооборону.

Об этом сегодня сообщил сам Сергей Стерненко в соцсетях.

Мне самому в это не верится, но соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы. Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе, – подчеркнул он.

Сергей Стерненко выразил благодарность своим защитникам в суде: Виталию Коломийцу, Николаю Ореховскому, Вадиму Оксюте, Андрею Писаренко и юридической компании Миллер в лице Маси Найема и Ильи Воробьева.

Активист уверен, что заказчика нападений на него накажут.

Добавим, что во время войны Сергей Стерненко занимается волонтерской деятельностью, открывает сборы на закупку FPV дронов для украинских защитников на фронте.

В чем обвинили Стерненко

24 мая 2018 между Стерненко, Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом возник конфликт у дома активиста. Во время нападения Стерненко нанес ножевое ранение одному из нападавших — Ивану Кузнецову. Вскоре тот скончался от полученных ран.

Потерпевшие и обвинение настаивали, что он совершил умышленное убийство. По словам Сергея Стерненко, он защищал от нападавших себя и свою девушку.

Ранее Приморский суд Одессы вынес приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку. Суд признал их виновными в совершении преступлений по статье 187 Уголовного кодекса (разбой) и статье 263 (незаконное обращение с оружием).

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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