Адвокаты Стерненко заявили об опасности для подзащитного в СИЗО Одессы

Адвокаты бывшего главы одесской ячейки “Правого сектора” Сергея Стерненко заявили об угрозе для своего клиента в СИЗО Одессы. В связи с этим они просят перевести его в СИЗО Киева.

Соответствующее заявление опубликовала адвокатская компания «Міллер», которая защищает Стерненко.

«За нападением на украинского активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов Одессы. Именно поэтому нахождение Сергея в одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Адвокат Маси Найем подал заявление о применении мер безопасности на имя руководителя одесского СИЗО Сергея Чишкалы с просьбой перевести Стерненко в Киев.

Напомним, что Стерненко и еще один фигурант получили по 7 лет и 3 месяца лишения свободы.

Прокурор Одесской области рассказал, за что конкретно.