Статистика заражень погіршилася: у МОЗ попереджають про небезпеку другої хвилі епідемії COVID-19

Через збільшення випадків зараження COVID-19 в Україні, можлива нова хвиля епідемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу, – зазначив Степанов.

Очільник Мінздоров’я звернувся до українців із закликом не нехтувати карантинними обмеженнями і правилами – користуватися масками й антисептиками, дотримуватись соціальної дистанції.

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