Не захистять від COVID-19: у ВООЗ рекомендують замінити медичні маски на тканинні

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила свої вказівки і тепер рекомендує урядам просити всіх носити тканинні маски для обличчя в громадських місцях, щоб допомогти зменшити поширення коронавірусу.

Про це з посиланням на Reuters пише Mediasapiens.

ВООЗ підкреслила, що маски для обличчя є лише одним із ряду інструментів, здатних знизити ризик передачі вірусу, і не повинні створювати помилкове відчуття захисту.

– Маски самі по собі не захистять вас від COVID-19, – сказав на брифінгу журналістам генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус.

В організації повідомили, що мають нові результати досліджень, які вказують на те, що тканинна, немедична маска може стати бар’єром для потенційно інфекційних крапель.

Раніше ВООЗ заявляла, що не має достатньо доказів щодо ефективності використання масок для здорових людей, а рекомендувала носити медичні маски людям, які хворі, і тим, хто їх доглядає.

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