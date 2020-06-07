Коронавирус 7 июня: сколько людей заболело и выздоровело в Одесской области

Хроники коронавируса: первый день очередного смягчения карантина По состоянию на вечер 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 762 летальных, а выздоровевших – 11 372. В Одесской области подтвердили 970 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: в ожидании ослабления карантина По состоянию на вечер 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 747 летальных, а выздоровевших – 11 042. В Одесской области подтвердили 933 случая заражения. ПОДРОБНЕЕ