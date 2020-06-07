Коронавирус 7 июня: сколько людей заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 7 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 26 999 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 485 новых случаев заболевания. Вылечились 242 человека. Зарегистрировано 11 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 12 054 пациента выздоровели, 788 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 7 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 996 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 10 новых случаев заболевания.