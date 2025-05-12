Прогноз погоды в Одессе на 13 мая
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°C, днем 15-17°C.
Температура морской воды 12-13°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 мая
Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°C, днем 13-18°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции
- Выжить и родить: медсестры Одессы о работе в условиях войны
- ЮНЕСКО и обстрелы Одессы: чем на самом деле занимается эта организация (видео)
- Одесская жизнь в семи кадрах: влюбленные зайцы, клубника и холодная мега-реклама