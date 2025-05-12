Иудино дерево в Горсаду

Прогноз погоды в Одессе на 13 мая

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°C, днем 15-17°C.

Температура морской воды 12-13°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 13 мая

Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°C, днем 13-18°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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