Как будут отключать в Одессе свет 4 июля и станут ли мягче графики

Как будут отключать в Одессе свет 4 июля и станут ли мягче графики

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в четверг, 4 июля 2024 года, графики почасовых отключений в Одессе, как и по всей Украине, будут действовать в течение суток.

С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в оставшиеся часы – три очереди.

Таким образом, высока вероятность отключений и в «светло-серой зоне» графиков, отмечают в ДТЭК.

Электроснаюжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним, причина введения ограничений – рост энергопоребления из-за жаркой погоды, а также последствия российских атак на энергообъекты.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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