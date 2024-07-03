Как будут отключать в Одессе свет 4 июля и станут ли мягче графики

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в четверг, 4 июля 2024 года, графики почасовых отключений в Одессе, как и по всей Украине, будут действовать в течение суток.
С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в оставшиеся часы – три очереди.
Таким образом, высока вероятность отключений и в «светло-серой зоне» графиков, отмечают в ДТЭК.
Электроснаюжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Напомним, причина введения ограничений – рост энергопоребления из-за жаркой погоды, а также последствия российских атак на энергообъекты.