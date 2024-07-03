Как будут отключать в Одессе свет 4 июля и станут ли мягче графики

С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в оставшиеся часы – три очереди.

Таким образом, высока вероятность отключений и в «светло-серой зоне» графиков, отмечают в ДТЭК.

Электроснаюжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним, причина введения ограничений – рост энергопоребления из-за жаркой погоды, а также последствия российских атак на энергообъекты.