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Стало известно, насколько вырастут зарплаты медиков и стипендии студентов в 2022 г.

Стало известно, насколько вырастут зарплаты медиков и стипендии студентов в 2022 г.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября рассказал, что будет в следующем году со стипендиями, зарплатами медиков и курсом доллара.

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По его словам, проект бюджета предусматривает повышение средних зарплат врачей до 22 тыс. Грн, а среднего медперсонала – до более 14 тыс. Грн. Размер стипендий студентов высших учебных заведений будет увеличено до 2 тыс. Грн, повышенных стипендий – до 2,55 тыс. Грн, стипендий для учащихся в системе профтехобразования – до 1,25 тыс. Грн.

В следующем году доходная часть бюджета должна вырасти на 161 млрд грн по сравнению с показателем этого года – до 1,277 трлн грн. Расходная часть тоже вырастет на 103 млрд грн – до 1, 45 трлн грн.

При этом дефицит госбюджета в 2022 году будет на уровне 188 млрд грн или 3,5% ВВП, по сравнению с 5,5% ВВП в 2021 году.

70% дефицита госбюджета в правительстве планируют погасить выпуском облигаций внутреннего госзайма.

Курс гривны в проект госбюджета-2022 предусмотрено на уровне 28,6-28,7 грн / $.

Расходы на безопасность и оборону составят 5,95% бюджета.

Бюджет построен на прогнозе прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн с 4,8 трлн грн, которые ожидаются по итогам 2021 года.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что двадцать лучших учащихся одесских муниципальных школ, лицеев и гимназий получили стипендию мэра и в течении учебного года каждый месяц будут получать по одной тысяче грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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