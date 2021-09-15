Премьер рассказал, каким будет валютный курс гривны в 2022 году

В проект госбюджета Украины на 2022 планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/$.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

«Курс остается в пределах 28,6-28,7», – сказал он.

Интересно, что такие же цифры указаны в трехлетней бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Правительство одобрило ее летом 2021 года.

Согласно декларации в 2021 году курс гривны к доллару будет оставаться на уровне 28 гривен за доллар.

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году – 28,8 гривен за доллар, в 2024 году – 29,2 гривен за доллар.

При этом в законе о государственном бюджете Украины на 2021 был заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Сейчас показатель пересмотрели на 28,8 грн/долл.

Что касается курса гривны к доллару и евро на сегодняшний день, то курс доллара США составлят 26,64 грн; курс евро – 31,46 грн.

Ранее сообщалось, что по данным S&P Global Ratings к концу 2022 года один доллар в Украине будет стоить 30 гривен. А в конце 2021 года курс вырастет до 29,50 гривен.

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Фото Мінфін