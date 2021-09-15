Новости Одессы и Одесской области

Премьер рассказал, каким будет валютный курс гривны в 2022 году

Премьер рассказал, каким будет валютный курс гривны в 2022 году

В проект госбюджета Украины на 2022 планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/$.

Подписаться

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль  на пресс-конференции.

«Курс остается в пределах 28,6-28,7», – сказал он.

Интересно, что такие же цифры указаны в трехлетней бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Правительство одобрило ее летом 2021 года.

Согласно декларации в 2021 году курс гривны к доллару будет оставаться на уровне 28 гривен за доллар.

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году – 28,8 гривен за доллар, в 2024 году – 29,2 гривен за доллар.

При этом в законе о государственном бюджете Украины на 2021 был заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Сейчас показатель пересмотрели на 28,8 грн/долл.

Что касается курса гривны к доллару и евро на сегодняшний день, то курс доллара США составлят 26,64 грн; курс евро – 31,46 грн.

Ранее сообщалось, что по данным S&P Global Ratings к концу 2022 года один доллар в Украине будет стоить 30 гривен. А в конце 2021 года курс вырастет до 29,50 гривен.

 

Читайте также: Официальный курс доллара вырос до максимума за два года

Фото Мінфін

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить