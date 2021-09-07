20 лучших школьников Одессы получили стипендии

С начала нового учебного года в Одессе вводится новое реформированное меню для учащихся 1-4 классов в школьных столовых.

Одесский городской совет не поддержал идею областной госадминистрации о переносе начала учебного года на 20 сентября. Таким образом, одесские школьники начнут учиться с 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Перед началом учебного года будущим первоклассникам нужно пройти обязательный медосмотр. Врачи должны проверить здоровье ребенка и выдать специального образца справку в школу.

В Одессе завершился городской конкурс «Страницами истории Одессы» имени Аркадия Креймера на лучшее проведение интерактивных экскурсий. В этом году в нем приняли участие 35 учеников из 18 одесских школ.

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