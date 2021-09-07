20 лучших школьников Одессы получили стипендии

Двадцать учащихся одесских муниципальных школ, лицеев и гимназий получили стипендию мэра и в течении учебного года каждый месяц будут получать по одной тысяче грн.
Так городские власти хотят стимулировать творческую активность и научно-исследовательскую деятельность детей. Финансово поддержать самых одаренных школьников.
Кандидатами на стипендию могут стать школьники, которые имеют высокий уровень знаний, стали победителями (I-III место) всеукраинских предметных олимпиад (не ниже III этапа), финальных этапов конкурса защиты ученических работ Малой академии наук, всеукраинских интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований.
В этом учебном году стипендию получили:
- Алі Лілі Адель, учениці 11-Д класу Одеського ліцею «Приморський»;
- Бабій Поліні, учениці 7-Б класу Одеської гімназії № 5;
- Балашовій Аглаї, учениці 11-Б класу Одеської спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів;
- Білобровку Михайлу, учню 10-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу № 49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;
- Вербинському Дмитру, учню 11-А класу Одеського ліцею № 82;
- Герасименку Костянтину, учню 10-В класу Одеської Маріїнської гімназії;
- Гомбергу Левові, учню 11-Б класу Одеської гімназії № 4;
- Долобанько Анастасії, учениці 11-Б класу Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
- Зарум’янюк Єві, учениці 11-Б класу Одеської гімназії № 1 імені А.П. Бистріної;
- Ковтун Дар’ї, учениці 10-А класу Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів;
- Коєвій Яні, учениці 11-А класу Одеської спеціалізованої школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови;
- Король Анні, учениці 11-А класу Одеської спеціалізованої школи № 32 І-ІІІ ступенів;
- Красюку Владиславу, учню 10-Б класу Одеського ліцею № 63;
- Кронберг Єлизаветі, учениці 11-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу № 67 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»;
- Лапіній Катерині, учениці 10-Б класу Одеської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів;
- Лукавецькій Анастасії, учениці 11-А класу Одеської загальноосвітньої школи № 92 І-ІІІ ступенів;
- Поповій Марині, учениці 8-А класу Одеської загальноосвітньої школи № 85 І-ІІІ ступенів;
- Романовському Олексію, учню 9-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»;
- Себовій Діані, учениці 9-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»;
- Шевченко Ярославі, учениці 10-А класу Одеського юридичного ліцею.
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