Новости Одессы и Одесской области

20 лучших школьников Одессы получили стипендии

20 лучших школьников Одессы получили стипендии

Двадцать учащихся одесских муниципальных школ, лицеев и гимназий получили стипендию мэра и в течении учебного года каждый месяц будут получать по одной тысяче грн.

Так городские власти хотят стимулировать творческую активность и научно-исследовательскую деятельность детей. Финансово поддержать самых одаренных школьников.

Кандидатами на стипендию могут стать школьники, которые имеют высокий уровень знаний, стали победителями (I-III место) всеукраинских предметных олимпиад (не ниже III этапа), финальных этапов конкурса защиты ученических работ Малой академии наук, всеукраинских интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований.

В этом учебном году стипендию получили:

  • Алі Лілі Адель, учениці 11-Д класу Одеського ліцею «Приморський»;
  • Бабій Поліні, учениці 7-Б класу Одеської гімназії № 5;
  • Балашовій Аглаї, учениці 11-Б класу Одеської спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів;
  • Білобровку Михайлу, учню 10-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу № 49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;
  • Вербинському Дмитру, учню 11-А класу Одеського ліцею № 82;
  • Герасименку Костянтину, учню 10-В класу Одеської Маріїнської гімназії;
  • Гомбергу Левові, учню 11-Б класу Одеської гімназії № 4;
  • Долобанько Анастасії, учениці 11-Б класу Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Зарум’янюк Єві, учениці 11-Б класу Одеської гімназії № 1 імені А.П. Бистріної;
  • Ковтун Дар’ї, учениці 10-А класу Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів;
  • Коєвій Яні, учениці 11-А класу Одеської спеціалізованої школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови;
  • Король Анні, учениці 11-А класу Одеської спеціалізованої школи № 32 І-ІІІ ступенів;
  • Красюку Владиславу, учню 10-Б класу Одеського ліцею № 63;
  • Кронберг Єлизаветі, учениці 11-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу № 67 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»;
  • Лапіній Катерині, учениці 10-Б класу Одеської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів;
  • Лукавецькій Анастасії, учениці 11-А класу Одеської загальноосвітньої школи № 92 І-ІІІ ступенів;
  • Поповій Марині, учениці 8-А класу Одеської загальноосвітньої школи № 85 І-ІІІ ступенів;
  • Романовському Олексію, учню 9-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»;
  • Себовій Діані, учениці 9-Б класу Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»;
  • Шевченко Ярославі, учениці 10-А класу Одеського юридичного ліцею.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что прославленный физик-блогер из Одессы попал в ТОП-10 лучших учителей Украины

Фото Zhytomir.info

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить