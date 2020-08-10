Совокупный доход семьи будут определять по-новому – объясняем как именно

В Украине сумма соцпомощи напрямую зависит от размера среднемесячного совокупного дохода семьи. Кабмин утвердил новый порядок его расчета. Этот показатель важен для расчетов при назначении соцвыплат, льгот и субсидий.

Закон устанавливает единые правила начисления среднемесячного совокупного дохода семей для всех видов социальной помощи и жилищных субсидий.

При расчете среднемесячного совокупного дохода семьи учитываются следующие доходы граждан:

Заработная плата в размере, который остается после оплаты налога на доходы физических лиц.

Денежное обеспечение военнослужащего.

Пенсия, ежемесячное денежное содержание судей в отставке.

Стипендия, в том числе — с суммой ее индексации, рассчитанной в соответствии с законом (кроме социальных стипендий, которые предоставляются детям-сиротам, детям,

лишенным родительской опеки, и лицам из их числа).

Социальные выплаты, которые назначаются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов горсоветов. В том числе — жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Помощь по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования.

Денежные переводы, полученные из-за границы.

Денежные переводы, полученные из-за границы. Другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные гражданином.

— Необходимость предоставления дополнительных справок о доходах от заявителей будет отменена. Мы вводим в действие обмен информацией между Государственной налоговой службой и Пенсионным фондом, — отметила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Упрощается и процедура обращения граждан за получением соцпомощи. В частности, это можно сделать через электронный портал государственных услуг «Дiя» или центры предоставления админуслуг.

Кто входит в состав семьи получателя соцуслуг?

В состав семьи получателя социальных услуг входят лица, которые совместно с ним проживают, объединены с ним совместным бытом, имеют взаимные права и обязанности и объединены на основании брака, кровного родства, усыновления или на других основаниях, которые не запрещены законом и не противоречат моральным принципам общества.

Кто не входит в состав семьи?

В состав семьи получателя социальных услуг не учитываются лица, находящиеся на полном государственном содержании; дети, в отношении которых получатель социальных услуг был лишен родительских прав; лица, правовой статус которых определен законами «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», «О борьбе с терроризмом», и нетрудоспособные лица.