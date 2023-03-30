Отопительный сезон в Одессе завершится 31 марта

Отопительный сезон 2022-2023 годов в Одессе будет завершен завтра, 31 марта. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Также сообщается, что уже с 1 апреля начнутся плановые работы по ремонту теплового хозяйства в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз України» Алексей Чернышов сообщил, что Украина успешно завершает отопительный сезон 2022-2023. А погодные условия позволяют это сделать раньше запланированного срока.

В частности, как сообщалось, отключение отопления в Одесской области уже стартовало. А директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова сообщила, что в Одессе отопительный сезон продлится ориентировочно до 31 марта.