Одессит попросил соседа сделать музыку тише – и угодил в больницу

Сам обидчик задержан полицией и если вину докажут, сядет в тюрьму лет на пять.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

Инцидент произошел на поселке Котовского на улице Академика Сахарова.

Ночью 58-летний мужчина сделал замечание своему 37-летнему соседу, из машины которого звучала громкая музыка. В ответ владелец авто набросился с кулаками на мужчину. Остановили агрессивного одессита соседи, увидевшие избиение. Люди вызвали медиков и полицию.

Пострадавшего госпитализировали, у него – черепно-мозговая травма и множественные ушибы тела. А избившего его парня отправили в полицию, где объявили ему о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о стрельбе в Одеском районе: причиной разборок тогда тоже стало замечание